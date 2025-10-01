La zona de Congreso volvió a ser escenario este miércoles de un violento operativo represivo contra jubilados que se concentraban, como cada semana, para reclamar una actualización de las jubilaciones y pensiones.

Al ser consultado sobre los incidentes, Olveira dejó una dura frase sobre el escándalo político que sacuden al gobierno de Javier Milei: "En vez de buscar a Espert que está en el Congreso vienen a buscar a los jubilados".

Luego, en uno de los momentos de la protesta, cantaron un nuevo hit contra el gobierno. "Son todos narcos, la puta que los parió", se escuchó en el móvil de C5N.

"Nos mandan a rodear a nosotros toda esta policía, han metido a un compañero preso, y es una vergüenza que nos manden la policía acá mientras los narcos viajan tranquilos a Perú, pasan por la frontera y nadie los para", dijo uno de ellos.