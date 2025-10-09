Parece que los integrantes y funcionarios del Gobierno no pueden caminar ni dos pasos por la calle sin ser repudiados por gran parte del pueblo argentino.

Es el caso también de Iñaki Gutiérrez, quién fue filmado por una persona cuando descendía de un vehículo en las cercanías del Congreso Nacional completamente encapuchado.

Fue por eso que el autor del video le gritó en medio de la calle: "Sin capucha no caminas ¿No?. Devuelvan todo lo que se robaron".

La Pepona lo mira pero ya no parece tan desafiante como en otras oportunidades cuando tenía a efectivos de seguridad alrededor suyo. En esta ocasión estaba solo y decidió hacerse el distraído.

"Camina sin capucha no tengas miedo que no te van a correr. Bah, no sé", dijo el hombre que lo grabó infraganti escondiéndose prácticamente de la sociedad.

Esta suerte de repudio masivo se dio sobre el mismísimo presidente en todas las apariciones públicas que tuvo recientemente, donde la gente mostró su total descontento por la terrible situación económica y política que vive el país.