El presidente Alberto Fernández reclamó a la oposición que dé el debate por la reforma judicial en la Cámara de Diputados. "Para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece", con "jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables y técnicamente preparados".

"Es necesario que la Justicia funcione, que tengamos jueces preparados técnicamente, jueces probos y una justicia rápida. Son tres cosas para que el Estado de derecho funcione", planteó Alberto en un acto en Avellaneda.

En ese sentido remarcó que “los años que nos presidieron no fueron un buen ejemplo”, y lanzó: “Los espías entre los jueces no fueron una buena idea, usar jueces para perseguir opositores, presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas, no fue una buena idea".



Y concluyó: "Eso no es el Estado de Derecho. Eso es un mal uso de las instituciones de un Gobierno de turno. Y eso nosotros no lo queremos”, mencionó con respecto al ex presidente Mauricio Macri.

Fue antes del fallo de la Corte por el que los magistrados Bruglia y Bertuzzi mantendrán sus cargos de forma provisoria hasta que se designen nuevos. Y que generó bronca de macristas en las redes.