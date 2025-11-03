La noche del viernes tuvo un fuerte movimiento político en el Gobierno, ya que Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete, a pesar de sus reiteradas desmentidas, y fue reemplazado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La salida de Francos y la renuncia simultánea de Lisandro Catalán en Interior reavivaron el debate sobre la interna libertaria y los métodos de conducción en la Casa Rosada.

En ese marco, y durante su intervención en el stream de Blender, el politólogo Andrés Malamud analizó el escenario político y aseguró: "Si Francos duraba una semana más se iba con cargos con penales".

La definción causó impacto en el stream, y ante la consulta de "¿por qué con cargos penales?", respondió: "Porque es lo que hubieran hecho. A Milei le renuncian mientras se pueden ir libres. Hay gente muy vengativa en ese gobierno".