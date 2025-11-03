"Si Francos se quedaba se iba con cargos con penales": el bombazo de Malamud que sorprendió a todo Blender
"Si Francos duraba una semana más se iba con cargos con penales", aseguró el politólogo al analizar los cambios en el gabinete de Javier Milei. "Hay gente muy vengativa en el gobierno", agregó.
La noche del viernes tuvo un fuerte movimiento político en el Gobierno, ya que Guillermo Francos dejó su cargo como jefe de Gabinete, a pesar de sus reiteradas desmentidas, y fue reemplazado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La salida de Francos y la renuncia simultánea de Lisandro Catalán en Interior reavivaron el debate sobre la interna libertaria y los métodos de conducción en la Casa Rosada.
En ese marco, y durante su intervención en el stream de Blender, el politólogo Andrés Malamud analizó el escenario político y aseguró: "Si Francos duraba una semana más se iba con cargos con penales".
La definción causó impacto en el stream, y ante la consulta de "¿por qué con cargos penales?", respondió: "Porque es lo que hubieran hecho. A Milei le renuncian mientras se pueden ir libres. Hay gente muy vengativa en ese gobierno".