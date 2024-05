El gobierno intentó despegarse de las polémicas expresiones realizadas en España por el secretario de Culto, Francisco Sánchez , sobre el matrimonio igualitario, el aborto legal y el divorcio.

El encargado de diferenciar a la Casa Rosada con esas declaraciones fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, al momento de hacerlo, protagonizó un cruce con un periodista.

Adroni le reprochó la consulta al cronista por haber “planteado que cuando viajas al exterior no podes hacer declaraciones de índole personal”. Y agregó: “sería bueno que reveas esa posición”.

Luego, indicó que los dichos de Sánchez en España no representan la postura oficial del Gobierno. “Que un funcionario viaje al exterior no implica que no sea libre de hablar a título personal. En este caso, todos los temas que el secretario de Culto mencionó no están en agenda hoy del gobierno”.