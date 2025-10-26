La trampa avanza
"Se bajó Taiana": la escandalosa mentira que difundió Milei y encendió las redes en plena veda electoral
El presidente compartió un video falso creado con Inteligencia Artificial que simulaba la renuncia del dirigente peronista a su candidatura por Fuerza Patria. Hubo una dura reacción en las redes sociales.
A pocas horas de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei protagonizó una nueva polémica al compartir en sus redes sociales un video falso que mostraba al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, anunciando que se bajaba de la contienda electoral.
El material, generado con inteligencia artificial, fue rápidamente identificado como una fake news, ya que Taiana nunca grabó ese mensaje.
La publicación del presidente, realizada en plena veda electoral, generó un fuerte repudio en redes sociales, que cuestionaron la irresponsabilidad institucional de difundir material manipulado desde la máxima autoridad del país.
- Las redes reaccionan: