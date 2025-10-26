A pocas horas de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei protagonizó una nueva polémica al compartir en sus redes sociales un video falso que mostraba al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, anunciando que se bajaba de la contienda electoral.

El material, generado con inteligencia artificial, fue rápidamente identificado como una fake news, ya que Taiana nunca grabó ese mensaje.

La publicación del presidente, realizada en plena veda electoral, generó un fuerte repudio en redes sociales, que cuestionaron la irresponsabilidad institucional de difundir material manipulado desde la máxima autoridad del país.