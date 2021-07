El Frente de Todos debe conseguir 40 mil firmas para que se trate en la Legislatura su proyecto para la construcción de un parque público en la costanera y ya alcanzó las 20 mil. Por eso, el objetivo del protagonista del juego es juntar las 20 mil firmas necesarias para construir el parque antes de que las inmobiliarias y Larreta lo conviertan en baldosa.

Para jugar hay que entrar en la web: www.salvalacostanera.com.ar

Victoria Freire, socióloga y referenta del Frente Patria Grande dijo “nuestra idea es visibilizar de una manera original una situación que nos parece realmente preocupante: la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. El negocio inmobiliario no puede ser más importante que la calidad de vida de los porteños y porteñas. La ciudad no es de ellos, debería ser de todos y todas”. A su vez agregó “Desde el Frente de Todos esstamos juntando firmas para que se trate el proyecto que propone un parque público en la costanera porque hoy Juntos por el Cambio tiene mayoría automática y ni siquiera se dignan a poner en debate las propuestas que no son propias. Necesitamos una legislatura más plural y democrática”

El Frente Patria Grande es una organización parte del Frente de Todos que tiene a Itai Hagman como Diputado Nacional por la CIudad y a Ofelia Fernández como Legisladora porteña. Otras referencias importantes son Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas; Jackie Flores, cartonera; y Carina López Monja, periodista. En este momento están realizando una campaña nacional, con Juan Grabois como principal referente, llamada “Ellos o Todos. Es hora de avanzar” que plantea la importancia de avanzar en medidas contra los poderes económicos concentrados.