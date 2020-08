“Salgo cuando se me cantan las pelotas, no cuando me lo diga el Presidente”, exclamó Eduardo Feinmann no mucho tiempo atrás, en una clara postura anticuarentena. El periodista confirmó este miércoles que es positivo de coronavirus, y en las redes se ganó una cuantas críticas.

El conductor, apenas dos días atrás, celebró la marcha anticuarentena del Obelisco. Luego anunció a sus seguidores que tiene COVID-19 y llamó a “cuidarse” y mantener el distanciamiento social.

“Así quedó la 9 de julio después de la marcha. Ni un papel tirado.”— Eduardo Feinmann on Twitter Link Eduardo Feinmann on Twitter

En las redes le recordaron qué decía hasta hace no mucho tiempo, y pero también le desearon una pronta recuperación.

“Esto decía @edufeiok hace tres meses. Iba a la radio y a la tele siendo paciente de riesgo. Hoy dió positivo de coronavirus. En otras radios y otros canales no hacen ir a su conductores que tienen más de 60 años. Aunque seas un gorila, recuperate pronto Feinmann. https://t.co/dBllblMQI7”— Mariano Juárez on Twitter Link Mariano Juárez on Twitter

“Feinmann tiene coronavirus. Parece que los anticuarentena tienen muchas chances de enfermarse. https://t.co/4Qxnz0Qu5g”— pocheta on Twitter Link pocheta on Twitter

“Feinmann se contagió de un virus que no existe, rompió la Matrix. https://t.co/9hx3WGCu8i”— R on Twitter Link R on Twitter

“Todo Anti cuarentena tiene su COVID POSITIVO https://t.co/qUUFRGcCOJ”— Peronist creed - ElRodra on Twitter Link Peronist creed - ElRodra on Twitter

“Otro agitador anticuarentena que da positivo. https://t.co/BqHySCZZmQ”— Pam💚 on Twitter Link Pam💚 on Twitter

“Capaz el virus lo vuelve empático. https://t.co/TqKrTMDxqG”— La Resistencia on Twitter Link La Resistencia on Twitter

“Pronta recuperación. Lamento que hayas ninguneado a la enfermedad y ojalá la transites de buena manera. Que sirva de aprendizaje para otra gente. https://t.co/v3cJx0x729”— Nicolás Roggero on Twitter Link Nicolás Roggero on Twitter

“A Tecnopolis https://t.co/XxXGsFMxZY”— Ariel on Twitter Link Ariel on Twitter

“Se les cae el negacionismo y su gran estilo siniestro por todas partes. Atrapado en Libertad. Que no te pase, cuidate y cuidémonos. #QuedateEnCasa https://t.co/IzDwxlQEGp”— Elizabet Vega Gron on Twitter Link Elizabet Vega Gron on Twitter

“"El virus no existe"... https://t.co/URO93JMSt5”— 💚Culo Supernatural💚 on Twitter Link 💚Culo Supernatural💚 on Twitter

“"que dios me perdone pero..." https://t.co/M3hEQgVLJz”— mariano on Twitter Link mariano on Twitter

“Viste boby , que a cualquiera le toca ? deja de agitar , pelotudo https://t.co/DpWXhTnquM”— #SaqueoPro on Twitter Link #SaqueoPro on Twitter

“Uno menos o no @edufeiok ? https://t.co/o3LqGYeuAn”— emi🤠 on Twitter Link emi🤠 on Twitter

“El karma llega cuando menos lo esperás 🤭🤭🤭 https://t.co/SBHF6iL8VY”— Nati 💚 on Twitter Link Nati 💚 on Twitter

“el coronavirus tratando de salir de Feinmann https://t.co/sMNuoqXUXq”— ʲᵘᵃⁿ on Twitter Link ʲᵘᵃⁿ on Twitter

“Eduardo Feinmann dio positivo de Covid. ¿Nos podemos cagar de risa?”— Cordobés K on Twitter Link Cordobés K on Twitter