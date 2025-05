Dalma Maradona cruzó en redes al Gordo Dan luego de que libertario comparara a Diego con Javier Milei. Esta fue la imagen que posteó el tuitero libertario, creada con inteligencia artificial en donde se lee “Maradona es Milei”.

“¿Qué hacés? Sacá eso ya", le pidió Dalma en un comentario. Y el Gordon Dan subió la apuesta: "Dalma mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica Ojeda porque ella lo conocía MÁS QUE NADIE. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo".

La hija del Diez volvió a contestarle: “Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papa políticamente. Aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabés. Siempre”.



“Bueno, ¿cuánto te debo?”, respondió el influencer como chicana.

Y ella lo fulminó: “La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. ¡Pero que te voy a hablar de respeto!“.