¿En La Libertad Avanza saben que pierden? Es la primera pregunta que despierta la información arrojada por el periodista Adrián Murano en El Destape.

El conductor describió una serie de sucesos extraños en torno al presidente y un supuesto viaje a los Estados Unidos. Hasta ahí nada nuevo, pero resulta que se da en muy raras circunstancias.

En primer lugar, el viaje fue enunciado por la mismísima Fátima Flórez sobre la visita del “Javo” a un espectáculo que dará nada más y nada menos que en la ciudad de Las Vegas. Allí asistiría el presidente argentino el próximo 5 de septiembre.

Pero el 7, o sea dos días después, se celebrarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires donde las encuestas muestran un virtual empate.

A pesar de que en Casa Rosada quisieron maquillarlo como un viaje para visitar a Donald Trump en su territorio, esta reunión jamás fue confirmada por la Casa Blanca, por lo que aún es inexistente.

Por lo tanto, tal como expresa el periodista en el video, esto podría tratarse nada más que de un escape del mandatario para no ser una de las caras de una posible derrota que sufra su espacio político en los próximos comicios.