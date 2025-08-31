La crisis en el gobierno se agudizó en las últimas horas por la aparición de audios de Karina Milei,y se desconoce hasta dónde puede llegar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el programa de Mirtha Legrand este sábado se abordó el tema de las escuchas del exfuncionario Diego Spagnuolo donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías.

Allí, Mirtha lanzó una fuerte frase: “Roban desde hace años”. Sin mencionar al presidente y su hermana, y en sintonía con el discurso de antipolítica que se escuchó en la mesa, Legrand intentó instalar la idea de que todos los políticos son iguales, que todos roban.