Con el mensaje de Máximo Kirchner, defendiendo a Cristina y denunciando que algunos dirigentes "se esconden cuando los resultados salen mal", la interna en el peronismo sumó un nuevo capítulo.

encontró una respuesta inmediata en las redes. Militantes y referentes de base replicaron fragmentos del discurso con la consigna "Con Cristina no se metan", celebrando que el diputado ponga en palabras el malestar que crece en el peronismo tras el 26 de octubre.

En X se multiplicaron posteos señalando que la expresidenta "puso el cuerpo siempre" y que "las tres veces que estuvo en la boleta presidencial, ganó". También hubo críticas a los "pragmáticos" que, según Máximo, ahora buscan cargar en CFK la responsabilidad política mientras evitan dar la cara en momentos difíciles.

La militancia digital también acompañó la denuncia contra el modelo económico de Javier Milei, destacando la frase que calificó la reforma laboral como "empezar a garantizar la esclavitud en Argentina". Entre llamados a reorganizar el movimiento y mensajes de resistencia, se instaló un clima de defensa cerrada a Cristina Kirchner como símbolo de lucha y conducción en tiempos adversos.

En la inauguración del Ateneo Néstor (Varela, Berazategui, Quilmes), aseguró: "Vamos a dar la pelea, no se terminó nada. De las derrotas, también se construye, cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. Nadie se quiebra, nadie se rinde. Vamos para adelante".

Luego, el dirigente defendió a su madre, a quien muchos apuntaron por la derrota en las elecciones del 26 de octubre: "Da vergüenza muchas veces, y mucho más en esta semana, cuando vi que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole culpa a una mujer, más allá de eso".