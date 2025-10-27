El presidente fue protagonista de otra promesa durante su discurso tras las elecciones legislativas donde el oficialismo salió victorioso en la mayoría de las provincias.

Las redes rescataron un video del balotaje de 2023 cuando Milei había repetido la misma promesa que este 26 de octubre, aunque hasta el momento lejos está de cumplirse.

En su discurso aseguró que "hoy comienza la reconstrucción de la Argentina", lo mismo que hace dos años, momento en que comenzaría la crisis en la que está inmerso el país.

Por eso en las redes hablan de otra promesa solo con el fin de eliminar al peronismo pero lejos de cumplir.