Una sarta de barbaridades increíbles fueron expuestas en el canal de streaming libertario, Carajo, en el programa ‘Estado de Sitio’, liderado por el polémico abogado ultra fascista Francisco Oneto.

Allí se dieron unos cuantos conceptos propios de la Edad Media cuando se hablaba de la baja de natalidad, y el propio jurista aseguró: “La única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales, que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje”.

No contentos con esta barrabasada, siguieron con su discurso ultraconservador y fascista, al asegurar que tener hijos no es una cuestión económica porque “los villeros son los que más hijos tienen”, y que cuando tienen hijos “es algo no razonado”.

Como si fuera poco, y para frutilla del postre, Oneto se preguntó: “¿Cuánta influencia tiene en la baja de la tasa de natalidad la homosexualidad?”.

Claro que estos dichos no son por casualidad, sino que en el canal que tienen como principal referente a Javier Milei, toman esas frases del propio discurso oficialista que realmente atrasa cientos de años.