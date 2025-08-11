Manu Jove está con un pie en cada lado de la grieta para terminar siendo “el kuka de TN” o “el gorila de Rebord” lo que a esta altura le da una amplia libertad para opinar.

Distante del universo libertario, le puede pegar desde los dos espacios aunque su posición se desdibuja cuando tiene que tomar una posición entre ambos mundos.

Ante la consulta de los conductores de Brindis acerca de a quién se parecía más el pueblo argentino, si a Alejandro Fantino o a Ernesto Tenembaum, Jove optó por salir del laberinto por arriba.