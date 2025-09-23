Más claro echale agua
"Plan putita": la respuesta de Jorge Rial a Alejandro Fantino que lo dejó helado
La situación económica y política del país está más caliente que nunca, y también se trasladan los medios. En Carnaval, Fantino habló de la "ayuda a los más poderosos" y Rial le dejó claras las diferencias entre el "plan platita" y el "plan putita".
Otro debate caliente se armó en el streaming de Carnaval, en el programa compartido entre Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino.
Allí Fantino, que aún intenta de alguna manera seguir denostando contra las políticas kirchneristas, se refirió a las ayudas estatales y Rial lo fulminó con una frase.
El conductor de Argenzuela aseguró: "El Plan Platita se hablaba despreciativamente porque iba a las clases más necesitadas. Este es el Plan Putita".
Luego, el periodista argumentó su frase: "El gobierno se está bajando los lienzos para que se lo coja Estados Unidos".