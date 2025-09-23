Otro debate caliente se armó en el streaming de Carnaval, en el programa compartido entre Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino.

Allí Fantino, que aún intenta de alguna manera seguir denostando contra las políticas kirchneristas, se refirió a las ayudas estatales y Rial lo fulminó con una frase.

El conductor de Argenzuela aseguró: "El Plan Platita se hablaba despreciativamente porque iba a las clases más necesitadas. Este es el Plan Putita".

Luego, el periodista argumentó su frase: "El gobierno se está bajando los lienzos para que se lo coja Estados Unidos".