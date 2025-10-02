Eduardo no puede con su genio. Feinmann fue protagonista de una frase que posiblemente quedará en la historia y que lo pinta de pies a cabeza.

A pesar de la brutal crisis en la que se encuentra el país, y los sucesivos actos de corrupción por parte de las autoridades nacionales, el periodista continúa con su relato de odio.

En este caso, Feinmann se refirió a las próximas elecciones de medio término y prácticamente elevó un ruego a sus oyentes que lo pone en el eslabón más bajo de la escala profesional.

"Por favor les pido encarecidamente que el 26 de octubre… Yo sé que están enojados, los puedo entender profundamente", expresó y continuó: "Pero piensen y recuerden lo enojado que estaban con lo anterior".

La situación del país claramente se agrava a cada segundo. La situación empeora en las últimas horas con las sorpresivas declaraciones del secretario del tesoro de los Estados Unidos.