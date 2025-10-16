Baby Etchecopar se cruzó muy duro contra el Gordo Dan, por las declaraciones del comunicador libertario como respuesta a la hipótesis de Macri como canciller para intentar levantar a un gobierno hundido.

El polémico streamer cercano a Milei aseguró: "Basta de viejos demócratas. Basta de viejos que no ganaron las elecciones y no representan la ideología del gobierno".

Ante esto, Baby Etchecopar respondió en su programa donde lo trató de "boludo, pelotudo e insolente" de manera indirecta y elegante, pero además expresó: "Mi papá me decía ‘ya vas a llegar a grande’ . Yo no te voy a ver pero mis nietos sí".

Luego, terminó con una advertencia: "Tené cuidado Dan porque todavía un viejo te puede mandar a hacer la dentadura".