Hay viejos y viejos
"Pelotudo e insolente": Baby Etchecopar durísimo contra el Gordo Dan por sus polémicas declaraciones
El conductor de América respondió a los dichos del streamer libertario quién pidió que no hayan más "viejos demócratas" propuestos para el gobierno y Baby lo destrozó en su programa donde le advirtió: un viejo te puede mandar a hacer la dentadura".
Baby Etchecopar se cruzó muy duro contra el Gordo Dan, por las declaraciones del comunicador libertario como respuesta a la hipótesis de Macri como canciller para intentar levantar a un gobierno hundido.
El polémico streamer cercano a Milei aseguró: "Basta de viejos demócratas. Basta de viejos que no ganaron las elecciones y no representan la ideología del gobierno".
Ante esto, Baby Etchecopar respondió en su programa donde lo trató de "boludo, pelotudo e insolente" de manera indirecta y elegante, pero además expresó: "Mi papá me decía ‘ya vas a llegar a grande’ . Yo no te voy a ver pero mis nietos sí".
Luego, terminó con una advertencia: "Tené cuidado Dan porque todavía un viejo te puede mandar a hacer la dentadura".