En un duro análisis sobre el reciente viaje de Javier Milei, el diputado Germán Martínez sostuvo que la visita del presidente a Estados Unidos para gestionar un préstamo representó una muestra de debilidad frente a Donald Trump.

"Milei fue a los Estados Unidos con los pantalones bajos", expresó Martínez en una entrevista con Romina Manguel.

Además, el diputado aseguró que depender de un "nuevo prestamista de última instancia" resulta "complicado para garantizar los intereses nacionales".