Análisis y crítica
"Pantalones bajos": picantísimo comentario de Germán Martínez a Manguel por el viaje de Milei a Estados Unidos
El diputado del bloque Unión por la Patria cuestionó la visita de Javier Milei a Norteamérica, donde buscó un préstamo financiero. "Fue a los Estados Unidos con los pantalones bajos", aseguró.
En un duro análisis sobre el reciente viaje de Javier Milei, el diputado Germán Martínez sostuvo que la visita del presidente a Estados Unidos para gestionar un préstamo representó una muestra de debilidad frente a Donald Trump.
"Milei fue a los Estados Unidos con los pantalones bajos", expresó Martínez en una entrevista con Romina Manguel.
Además, el diputado aseguró que depender de un "nuevo prestamista de última instancia" resulta "complicado para garantizar los intereses nacionales".