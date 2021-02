Velia Ekström on Twitter

Patricia Bullrich viajó a Mendoza a presentar su libro “Guerra sin cuartel” en la Nave Cultural, pero antes ofreció una conferencia de prensa en la sede del Pro.

Al salir una mujer policía se cuadró e hizo la venia: ¿estuvo armado otra vez?

Toda gira es política

En su raid, Bullrich pasó por el despacho de Rodolfo Suárez, el gobernador de la provincia. Ya en conferencia de prensa con la presentación del diputado nacional Omar De Marchi, que dijo "es la mejor ministro de Seguridad que ha tenido la Argentina en muchísimos años", Patricia dejó algunas definiciones sobre su armado político:

“Estamos muy mal con el presidente al no haber invitado al gobernador a Chile. Parece que hay gobernadores que tienen privilegios. Quizás esto tiene que ver con favorecer a los que son de su partido. Deja afuera no a un gobernador sino a un pueblo, que no se lo merece”.

“Estoy muy orgullosa de que Mendoza tenga una ley de extinción de dominio y está vigente a nivel nacional. Hay pocos jueces que la han puesto en marcha. Está perfecto. Robaste, devolver todo con tu plata, con las casas, con los barcos. ¿Acá no hay barcos? (Risas)”.

“Ahora estamos pensando en el 2021, si pensamos en el 2023 vamos a achicar el proyecto del Pro y tiene que ir hacia una gran elección. No queremos hablar de proyectos personales”.