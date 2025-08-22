El senador Atauche protagonizó otro de sus momentos vergonzosos, con los que prácticamente se podría hacer una serie de Netflix. Aunque, en este caso, no fue tan grave como sus episodios pasados.

Recordemos que este polémico senador libertario fue el mismo al que su mujer escrachó completamente borracho y hasta orinado encima.

Tiempo después, este mismo personaje fue denunciado por golpear a dos policías al resistirse a un arresto por manejar también borracho.

Este gran valor de La Libertad Avanza que ocupa una banca en el Senado, demostró que no supo interpretar un número por ser demasiado “largo”. Por lo menos así lo expresó él mismo.

“Es tan grande el número que no me sale”, expresó el senador mientras gran parte del recinto y la propia Victoria Villarruel se le reían en la cara.