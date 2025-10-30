Vilma Ripoll se hizo tendencia por un video que se desprendió de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional, donde le llenó la cara de dedos literalmente al secretario de Políticas Universitarias de Milei.

Alejandro Álvarez estuvo presente para tratar el Proyecto de Presupuesto General de La Nación para el ejercicio fiscal del 2026, y se comió un baile épico a manos de la diputada del MST y Frente de Izquierda.

"Que no sea boludo porque arranco y le empiezo a dar", expresó Ripoll y aseguró: "Los ministros de Salud nunca vieron una jeringa, y los de Educación una tiza, esa es la verdad. En su caso es más grave porque usted nunca fue a una pública y encima católica".

Los ánimos se caldearon en plena comisión, donde se decían de todo, pero la diputada lo boludeó profundamente: "Cortala que vos sos funcionario y yo diputada", expresó antes de pedirle a Benegas Lynch que lo calle o lo rete.

Alejandro Álvarez fue noticia recientemente, por su insólita respuesta cuando le preguntaron qué tipo de curros había encontrado en el sistema universitario argentino.