¡Nos robaron la mesita! El video de una agrupación estudiantil libertaria que generó un bullying tremendo en las redes sociales
Muchas veces, los usuarios de redes afirman que los libertarios son un caso de estudio, y parece que siempre se esfuerzan por confirmarlo. Este video se hizo viral luego de que un estudiante reclamara por el robo de su "mesita" para militar y hasta amenazara con "hacer responsables a todas las autoridades de la Facultad de Ingeniería". Los comentarios se salieron de control.
Otro nenazo libertario es objeto de burlas y cargadas en las redes sociales, luego de un reclamo bastante absurdo sobre su “mesita” para militar.
El joven se mostró completamente indignado porque le robaron su “mesita” de Crear + Libertad, la agrupación libertaria que desembarcó en la Universidad Nacional de La Plata.
En el insólito video, el joven también grabó cuando fueron a preguntar al área de mantenimiento pero “no obtuvieron respuesta”. Para él su mesita era “un espacio de participación ciudadana”, y por eso grabó el increíble video que tiene cada vez más comentarios.
Como si fuera poco, amenazó con hacer responsables de la mesita a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, por la desaparición de la mesa que podría ser tomado como un objeto de apego de este personaje.