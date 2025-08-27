Otro nenazo libertario es objeto de burlas y cargadas en las redes sociales, luego de un reclamo bastante absurdo sobre su “mesita” para militar.

El joven se mostró completamente indignado porque le robaron su “mesita” de Crear + Libertad, la agrupación libertaria que desembarcó en la Universidad Nacional de La Plata.

En el insólito video, el joven también grabó cuando fueron a preguntar al área de mantenimiento pero “no obtuvieron respuesta”. Para él su mesita era “un espacio de participación ciudadana”, y por eso grabó el increíble video que tiene cada vez más comentarios.

Como si fuera poco, amenazó con hacer responsables de la mesita a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, por la desaparición de la mesa que podría ser tomado como un objeto de apego de este personaje.

