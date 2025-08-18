El reclamo de las familias y agrupaciones que defienden la Ley de Emergencia en Discpacidad, sumaron la adhesión de personalidades de la cultura que se plegaron a la convocatoria para rechazar el veto de Javier Milei.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, buscaba garantizar la continuidad de las prestaciones básicas en un contexto de recortes presupuestarios.

"No veten la discapacidad", fue el mensaje que difundió el músico y productor Gustavo Santaolalla sobre la vigilia en Plaza de Mayo para el 19 de agosto y a la movilización del 20 en el Congreso "para reclamar a los diputados que rechacen el veto presidencial".

“No nos dejen solos”, pidió y así expresó su preocupación por el impacto que tendrá el veto en este sector vulnerable de la sociedad.