Todas son malas noticias para el gobierno de Javier Milei y también, por lo tanto, para los argentinos luego de las terribles declaraciones del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

Scott Bessent una entrevista a la cadena CNBC: "Para que quede claro. No vamos a poner un peso en la Argentina", y explotó todo por el aire.

El funcionario norteamericano tuvo que salir a dar explicaciones y derrumbó las expectativas del gobierno en pocas palabras.

Las primeras repercusiones luego de los dichos de Bessent fue la de una nueva suba del riesgo país, que ahora se ubica en los 1264 puntos.

Las redes sociales también explotaron con todo tipo de reacciones.