“En la Argentina de Milei, los únicos beneficiados son los millonarios y los estafadores", dijo Axel Kicillof. Y amplió: "El plan económico de Milei como varios planes neoliberales en nuestra historia, en particular la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad de Cavallo o los primeros años de Macri, está compuesto de unos pocos elementos: planchar el dólar, planchar los salarios, ajustar fuertemente el presupuesto, tarifazos, apertura importadora y desregulación económica", dijo Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense abrió este miércoles un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, y allí esgrimió un discurso en el que confrontó con el presidente de la Nación: "Desde que llegó Milei el salario mínimo cayó un 30% por debajo del de noviembre de 2023 y el índice salarial del Indec, un 14%. La jubilación mínima se desplomó un 22% y la media un 12%. Esta fuerte caída de los ingresos hizo que se desplomara el consumo: la venta de supermercados cayó un 11%, la de minoristas, un 15%. En la imaginación del presidente todo crece pero en la realidad tenemos los peores niveles de consumo de carne, leche y yerba en décadas".

Acompañaron al gobernador los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Ensenada, Mario Secco, de La Plata, Julio Alak, de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Y también se sumarán las organizaciones políticas que se referencian en Kicillof como “La Patria es el Otro”, "Patria y Futuro" y “Kilómetro Cero”.

El pedido de renuncia

“Episodio reciente de inédita gravedad institucional”, dijo Kicillof. Y profundizó: "El Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y con echar al gobernador a través de las redes sociales. El presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo o que no estaba interiorizado. No se puede ser impune, cínico e irresponsable. Le toma el pelo a la sociedad. Voy a leer textualmente el mensaje: dice 'córrase del camino y deje intervenir la Provincia', es clarísimo".

"Está promoviendo una estafa política. El Gobernador fue reelegido por casi 20 puntos de diferente respecto al segundo. Desde acá le quiero recordar al Presidente que no se juega con la democracia ni con el federalismo".

"Aquellas amenazas no son contra mí, sino contra la Provincia y la democracia, contra la Legislatura y el federalismo. Cualquiera puede ser víctima de esas agresiones menos los millones extranjeros o el presidente de Estados Unidos, porque en la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los millonarios y los estafadores". "Los gobernadores no somos empleados del Presidente. Representamos a nuestro pueblo y tenemos la obligación de defenderlos".

Las PASO

El gobernador se mostró a favor de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, al considerar que “los argumentos” de quienes impulsan esa alternativa “son más que razonables”.

Sin embargo, aclaró que “en cualquier caso la decisión le corresponde a esta Legislatura” bonaerense y que él va respetar el veredicto final. “Por mi parte entiendo que dado el contexto los argumentos a favor de suspender las PASO son más que razonables pero en cualquier caso la decisión le corresponde a esta Legislatura y voy a ser respetuoso de eso”.



Anuncios de inversión millonaria inversión en Seguirdad

El gobernador anunció que destinará $170.000 millones "para fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses".

“Sumaremos este año 800 nuevos patrulleros para la Policía; crearemos un Fondo Municipal de $70.000 millones para los municipios de más de 70.000 habitantes; y construiremos 15 bases nuevas en los barrios para aumentar nuestra capacidad de protección, vigilancia, prevención e integración comunitaria”

"Mientras el Gobierno nacional juega al sensacionalismo y propone encarcelar niños de 10 años como única solución, nosotros abordaremos la seguridad con seriedad".

Además, Axel Kicillof se refirió al caso de Kim Gómez y al uso político del Gobierno Nacional: "Mientras la familia todavía no había despedido a su hija, dirigentes buscaron sacar ventaja del hecho: son caranchos. Una política carroñera. Es un comportamiento inmoral e irresponsable. No vale todo por un voto".

"Esa conducta es más grave si lo hace un presidente que se desentiende de sus enormes responsabilidades por la seguridad"

"El Gobierno Nacional decidió opinar como panelista de televisión. El narcotráfico es responsabilidad del Gobierno Nacional. El Presidente es el principal responsable de combatir el narcotráfico".

"Las principales tareas entre Nación y Provincia deben estar coordinados, pero el Presidente se niega a juntarse a una reunión".

El reclamo por los fondos que el Gobierno le quitó a la Provincia

"El Gobierno Nacional le ha quitado fondos específicos destinados para equipar y modernizar las fuerzas de seguridad".

"En total, la deuda del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a $9,4 billones por estos conceptos, sin considerar el impacto de la recesión en la recaudación. Por estos fondos, realizamos siete denuncias ante la corte suprema: EL FONDO DE INCENTIVO DOCENTE, EL FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE, EL BOLETO INTEGRADO, EL FONDO DE SEGURIDAD, LA COMPENSACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES. Es necesario que todos los sectores reclamen los recursos que les pertenecen a los bonaerenses. La justicia le tiene que poner un límite a este saqueo ilegal"

"Milei se quedó con fondos de las provincias"

"Él dijo que iba a fundir a las provincias cuando no le aprobaron la Ley de Bases. El Gobierno nacional le debe millones a la Provincia".

"El nuevo programa con el FMI es una estafa piramidal", dijo. Y agregó: "Es una estafa piramidal: se la llevan unos pocos y la deuda le queda a los Argentinos".

Niveles de consumo

"La Provincia registró una caída en los primeros meses del 2024. No hay muchos episodios históricos de esta calidad. Se desplomó la construcción y se perdieron miles y miles de puestos de trabajo".

El acto y discurso completo