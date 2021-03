Todo Negativo 👎🏽 on Twitter

A esta altura de nuestros tiempos parece difícil entender porque todavía hay quienes creen que los debates políticos solo se pueden dar entre hombres. O que aun no comprenden que el cuerpo de una mujer no tiene nada que ver con la validez de sus pensamientos. Menos aun es común escucharlo de los políticos que tratan de adaptarse a las nuevas eras más allá de si están de acuerdo o no con el avance de las reivindicaciones del feminismo.

Pero Fernando Iglesias es de los que se acostumbraron a decir cualquier cosa y que haya una corte de adulones que se lo festeje. Incluso se anima a decir barbaridades como la de desmerecer las opiniones de Victoria Tolosa Paz en un debate televisado porque "es mujer, y es bonita".