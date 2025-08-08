La campaña para las elecciones en Argentina da para todo. La Libertad Avanza usó el “Nunca Más” en su primera recorrida por el conurbano bonaerense. 

Y en Corrientes, se hizo viral este spot de José Ignacio, candidato a intendente por Santa Rosa Merece Más, por esta insólita frase: "Este 31 de agosto vamos a reventar las urnas y el 32 todos vamos a estar festejando y trabajando". 

¿Fue un error? Nada de eso, Ignacio dijo que la frase es parte de su slogan político. En nota con Eduardo Feinmann por Radio Mitre de Buenos Aires, reconoció: "Es un slogan político, porque como estamos en campaña y no tenemos plata para hacer publicidad, se me ocurrió. Pegó fuerte porque el 32 es el número de lista a la que yo represento”. 

La nota con Feinmann

Al presentar, Edu se equivocó el nombre de Ignacio. 

El Pase de Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli: el candidato que propone celebrar “el 32 de agosto”

El hombre es médico en la zona rural, explicó que su estrategia busca generar impacto. Y lo logró: la fecha de la elección es el 31 de agosto, está en el afiche, y debajo el número de su lista, el 32. 