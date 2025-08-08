La campaña para las elecciones en Argentina da para todo. La Libertad Avanza usó el “Nunca Más” en su primera recorrida por el conurbano bonaerense.

Y en Corrientes, se hizo viral este spot de José Ignacio, candidato a intendente por Santa Rosa Merece Más, por esta insólita frase: "Este 31 de agosto vamos a reventar las urnas y el 32 todos vamos a estar festejando y trabajando".

¿Fue un error? Nada de eso, Ignacio dijo que la frase es parte de su slogan político. En nota con Eduardo Feinmann por Radio Mitre de Buenos Aires, reconoció: "Es un slogan político, porque como estamos en campaña y no tenemos plata para hacer publicidad, se me ocurrió. Pegó fuerte porque el 32 es el número de lista a la que yo represento”.

La nota con Feinmann

Al presentar, Edu se equivocó el nombre de Ignacio.

El hombre es médico en la zona rural, explicó que su estrategia busca generar impacto. Y lo logró: la fecha de la elección es el 31 de agosto, está en el afiche, y debajo el número de su lista, el 32.