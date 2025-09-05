José Luis Espert mantuve una conversación radial con Jonatan Viale en Rivadavia y hay un extracto de la entrevista que se hizo muy viral.

El polémico candidato libertario que terminó huyendo en moto de la fallida recorrida de Milei por Lomas de Zamora, dio una respuesta realmente increíble para un diputado y candidato.

Viale le estaba preguntando por Diego Spagnuolo tras los escandalosos audios del amigo íntimo de Milei que destapó la corrupción en el Gobierno, y Espert aseguró: “No me rompas los huevos con Spagnuolo”.

Esto sorprendió a Viale que le preguntó por qué no podía consultarle sobre eso, y Espert quiso deslizar que hay una suerte de operación opositora y mediática para vincularlo al ex titular del ANDIS.