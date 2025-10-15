Lo de La Libertad Avanza es realmente para alquilar balcones, y las redes sociales no paran de hablar de la vergonzosa situación del oficialismo para estas elecciones del 26 de octubre.

Ahora salió a la luz otro spot de Diego Santilli, donde intenta explicar de alguna manera cómo tiene que hacer la gente para votar al espacio libertario, pero sin nombrar al candidato que realmente va a figurar como cabeza de lista: José Luis Espert, el narcodiputado.

Luego del escándalo que es de público conocimiento, Santilli tuvo que generar un entreverado discurso para que la gente llegue a votarlo: "Con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura".

El ex Pro no para de hacer bochornos en televisión para justificar el escándalo. También lo hizo en el programa de Jonatan Viale donde prácticamente se le rieron en la cara cuando dijo: "Estas elecciones son increíbles, vas a votar y no está mi cara".

El desfile de candidatos impresentables en el espacio de libertario no tiene fin. Virginia Gallardo por su parte también se hizo viral por insólitas declaraciones donde desconoce la cantidad de habitantes que tiene el país.