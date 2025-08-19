El caso del Fentalino mortal tiene en jaque al Gobierno después de la polémica aparición de Federico Sturzenegger en TN y de las explicaciones que intentó ofrecer el Ministro de Salud Mario Lugones.

Molesto con el accionar de la Casa Rosada, el periodista oficialista Eduardo Feinmann, arremetió contra el ministro de Salud a raíz de las muertes registradas por el consumo de fentanilo contaminado.

Feinmann calificó al Ministro de Salud como “patético”. "Yo pregunté si Mario Lugones renunció, algunas cabezas tienen que rodar”, indicó. “Hay más muertos que en AMIA y no hay un puto responsable”, remarcó.