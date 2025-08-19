Fentanilo contaminado
"No hay un puto responsable": Feinmann explotó en vivo y pidió la cabeza del Ministro Lugones
El comunicador oficialista no pudo ocultar su malestar por el accionar del gobierno de Javier Milei frente a las víctimas del fentanilo contaminado. "Yo pregunté si Mario Lugones renunció, algunas cabezas tienen que rodar", dijo en A24.
El caso del Fentalino mortal tiene en jaque al Gobierno después de la polémica aparición de Federico Sturzenegger en TN y de las explicaciones que intentó ofrecer el Ministro de Salud Mario Lugones.
Molesto con el accionar de la Casa Rosada, el periodista oficialista Eduardo Feinmann, arremetió contra el ministro de Salud a raíz de las muertes registradas por el consumo de fentanilo contaminado.
Feinmann calificó al Ministro de Salud como “patético”. "Yo pregunté si Mario Lugones renunció, algunas cabezas tienen que rodar”, indicó. “Hay más muertos que en AMIA y no hay un puto responsable”, remarcó.