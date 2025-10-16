Parece que el gobierno está empecinado en convertirse en meme constantemente. Por lo menos eso es lo que parece tras la información insólita e irrisoria que dio a conocer el propio Nicolás Wiñazki.

El periodista de TN avisó antes de dar a conocer la información: "Esto es real", ya que el dato es tan insólito que podría tomarse como un chiste.

El conductor expresó al aire: "¿Sabés lo que le están pidiendo del gobierno a Santilli? Que se pele", y sus compañeros no pudieron evitar estallar de risa.

"Esto es real no es una joda", tuvo que recalcar Wiñazki, quien aseguró que "le están pidiendo que se rape el pelo para hacer pelado como el pelado que está en la boleta".