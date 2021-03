La creadora de 'La patria es el otro', 'debe ser el viento sur', 'machirulo', 'Vos sabés que sí', volvió a demostrar su ingenio para quedar en el imaginario popular. Ahora reescribió el refrán que dice "si te gusta el durazno bancate la pelusa". Para la mandataria, lo importante es saber la diferencia entre lo primero y lo segundo.

"¿Saben a dónde nos íbamos de vacaciones Néstor, nuestros hijos y yo? ¡A Estados Unidos! Dejensé de joder con esto de que los comunistas y todo, ¡de dónde!", arrancó Cristina.

"No mezclamos gustos personales con los intereses de la república. Son dos cosas que no tienen que ver. No confundan el durazno con la pelusa, ojo", remarcó la ex Presidenta.