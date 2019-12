Doctora en Letras, cultiva un bajo perfil, sin embargo cuando tuvo la oportunidad de demostrar en qué lugar se ubica fue muy contundente. Soledad Quereilhac es la mujer del Gobernador bonaerense y esto le dijo a la prensa.

“No, chicos, discúlpenme, yo no hablo; el gobernador es él” dijo pero agregó: “Pero te quiero aclarar una cosa: Mi remera no dice ni primera, ni dama, primera no porque no estoy delante de ninguna mujer, y dama no porque es un término muy clasista”.



La aclaración vino después de que un periodista le preguntara si se iba a estar al frente de la Fundación Banco Provincia, “como lo han hecho otras Primeras Damas”.