En medio de las denuncias de coimas y la filtración de audios que comprometen al oficialismo, y tras el escandaloso planteo de la libertaria Florencia para “citar a los periodistas para que entreguen la fuente”, el gobierno avanzó en esa dirección.

Tal como informó el vocero Manuel Adorni, el Gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei y su entorno en un presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

A pedido del Ejecutivo, el juez civil Alejandro Patricio Mariniello dictó una medida cautelar que obliga a los medios de comunicación a cesar la publicación de ese material.

En paralelo, trascendió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia en la que solicita allanamientos en los domicilios de periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico.

Ante ese escenario, Mauro Federico respondió con dureza a la ofensiva del oficialismo: “Ni Maduro, Fidel Castro ni los líderes que repudiás se animaron a tanto, Milei. Tras la reunión en la Rosada del viernes se salió con la idea de querer censurar al periodismo. La denuncia del Gobierno es una irracionalidad política”.