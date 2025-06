"Ni libertario... ni radical...": el cantito tras el batacazo de Juan Monteverde en Rosario

“Ni libertario… ni radical… Juan Monteverde la esperanza nacional”, cantaron los militantes en la sede dónde se celebró el triunfo de la coalición peronista, organizaciones sociales y de izquierda en la ciudad de Rosario.

Monteverde será el nuevo intendente de Rosario tras imponerse con el 30,58% de los votos en las elecciones que se desarrollaron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

El candidato a concejal por el peronismo dejó atrás al conductor de TV Juan Pedro Aleart (de La Libertad Avanza) que cosechó 28,81% de los votos, y a la oficialista pro Carolina Labayru (de Unidos para Cambiar Santa Fe) que alcanzó un 25,63%.

Santa Fe pullarista

En tanto, Unidos para Cambiar Santa Fe -el oficialismo provincial del gobernador Maxi Pullaro-, ganó en 280 de las 365 localidades, lo que representa un 80%.

Sin dudas el triunfo clave fue el de la ciudad de Santa Fe, donde María del Carmen Luengo se impuso con el 32,7%, por delante de Pedro Medei (Más para Santa Fe) con un 24,95% y Ana Andrea Cantiani (La Libertad Avanza) con un 23,26%.

Baja participación

Este domingo apenas fue a votar el 46,67%, y de esto habló Monteverde en su discurso. De las localidades santafesinas que eligieron autoridades, 19 renovaron intendencias, 65 eligieron concejales y el resto definió integrantes de juntas comunales.

Juan Monteverde: "Después de casi 30 años, la oposición ganó las elecciones en Rosario".

“Rosario no necesita más divisiones y la Argentina no necesita más ruidos. La venimos peleando desde hace años. Intentamos mostrar lo que hacemos, lo que pensamos. Tenemos un proyecto de ciudad para ofrecer que no es otra cosa que un proyecto de sociedad, de país y de mundo y hoy, ese proyecto ganó las elecciones contra todos y contra todo”

"También hay otra mayoría, que es la que no fue a votar. Eso también habla de la democracia que tenemos. Entiendo a los que no fueron. Eso es producto de desilusiones y promesas incumplidas. Tenemos dos años para convencerlos de que en 2027 vayan a votar y que la ciudad cambia después de cuatro años".

“Hay que cuidar lo que construimos. Los rosarinos tenemos el privilegio de que a toda la bronca y la frustración, la podemos canalizar en algo positivo que es un proyecto y un camino de unidad. Es fundamental que Rosario retome el diálogo político. No podemos vivir en una ciudad partida. Tenemos que retomar el diálogo entre el oficialismo y la oposición”