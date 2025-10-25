Un intenso temporal azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires, provocando más de 100 milímetros de lluvia en pocas horas y dejando anegada la avenida General Paz.

En ese marco, en el tramo cercano a la avenida Constituyentes, frente al predio de Tecnópolis, la tormenta generó complicaciones para el tránsito.

En medio del caos, un fanático libertario fue entrevistado en vivo por el móvil de LN+

Visiblemente enojado y furioso por la inundación, lanzó comentarios que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales por su carácter xenófobo y discriminatorio.

"Esto no es Tecnópolis, es Negrópolis", dijo, entre otros comentario polémicos, señalando hacia el predio que estaba frente a él. 