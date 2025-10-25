Caos en el tránsito
"Negrópolis": se inundó la General Paz y un fanático libertario protagonizó un polémico episodio xenófobo
Las fuertes lluvias no solo dejaron vehículos varados y calles anegadas, sino también un tenso momento en vivo. Un hombre, afectado por el temporal, hizo comentarios discriminatorios a la altura de Tecnópolis.
Un intenso temporal azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires, provocando más de 100 milímetros de lluvia en pocas horas y dejando anegada la avenida General Paz.
En ese marco, en el tramo cercano a la avenida Constituyentes, frente al predio de Tecnópolis, la tormenta generó complicaciones para el tránsito.
En medio del caos, un fanático libertario fue entrevistado en vivo por el móvil de LN+.
Visiblemente enojado y furioso por la inundación, lanzó comentarios que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales por su carácter xenófobo y discriminatorio.
"Esto no es Tecnópolis, es Negrópolis", dijo, entre otros comentario polémicos, señalando hacia el predio que estaba frente a él.