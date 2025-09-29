El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindó este lunes una conferencia de prensa tras el triple asesinato de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.

"Nada explica ni justifica el nivel de sadismo ni violencia del crimen", sostuvo, al tiempo que envió su "pésame y abrazo" a las familias de las víctimas.

Kicillof calificó el hecho como un narcofemicidio, al considerar que confluyen en él la violencia del narcotráfico con la violencia de género.

Con todos hombres en la pantalla de LN+, se escucharon llamativos comentarios.. "Siempre más preocupado por lo etimológico, por la cuestión cultural".