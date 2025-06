Después de protagonizaron varias peleas, incluso con violencia física en medio del recinto, las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a enfrentarse con acusaciones cruzadas.

“Muy simple, yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. Lilia Lemoine te desafío, ¿vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia, ¿te animás?”, lanzó Pagano en su cuenta personal de ‘X’.

La respuesta de Lemoine no se hizo esperar y disparó con munición gruesa: “Yo sí. Pero solo si vos nos contás quién es el papá de tu hijo... Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante, porque de lo contrario perdés el fideicomiso...”.

Ante ese mensaje, Pagano se mostró furiosa y respondió con un extenso posteo que empezó diciéndole "lacra" a su colega.