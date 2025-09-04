El violento discurso de Javier Milei contra el kirchnerismo en el acto de cierre de campaña en Moreno hizo mucho ruido.

A Baby Etchecopar lo hizo enojar, por caso; a Eduardo Feinmann lo enfureció; y Gustavo Grabia desenmascaró a los barrabravas que fueron a incitar a la violencia.

Pero en las redes se destacó el humor. Varios usuarios cruzaron la voz del presidente con la del muñeco Alf. Y hay memes geniales: