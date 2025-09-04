Humor en redes
¿Milei habla como Alf? El genial video en el que el famoso 'muñeco' se victimiza
Tras su violento y victimizante discurso en el cierre de campaña de La Libertad Avanza, en las redes descubrieron el parecido de la voz del presidente cuando grita y se enoja con Alf. Hay memes geniales.
El violento discurso de Javier Milei contra el kirchnerismo en el acto de cierre de campaña en Moreno hizo mucho ruido.
A Baby Etchecopar lo hizo enojar, por caso; a Eduardo Feinmann lo enfureció; y Gustavo Grabia desenmascaró a los barrabravas que fueron a incitar a la violencia.
Pero en las redes se destacó el humor. Varios usuarios cruzaron la voz del presidente con la del muñeco Alf. Y hay memes geniales: