El abogado de Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una entrevista con Gustavo Sylvestre, luego del escándalo de corrupción que se destapó en el Gobierno.

Recordemos que Milei se encuentra en medio de un vendaval tras los audios que se dieron a conocer del titular de la Agencia de Discapacidad, respecto a las coimas que cobraba la propia Karina Milei sobre los medicamentos y laboratorios.

Por eso, Dalbón le mando un mensaje directo a Javier Milei: “Dijo ‘yo metí presa a Cristina’, entonces si vos Javier metiste presa a Cristina, ahora bancate porque van a meter presa a tu hermana”.

En ese sentido, Dalbón también opinó que si esto ocurría durante un gobierno peronista, “habría detenidos”.