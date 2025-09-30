Hace pocos días Javier Milei mantuvo un encuentro con Donald Trump, hecho que provocó diferentes reacciones desde nuestro país, a partir del polémico video que lo muestra junto al magnate estadounidense.

En ese marco, en las redes causó sorpresa el reciente anuncio del Gobierno sobre el nuevo viaje de Milei a los Estados Unidos. La visita está prevista para el 14 de octubre en Washington, donde será recibido por Donald Trump.

El viaje se produce en un contexto particular: apenas doce días después, el 26 de octubre, Argentina celebrará elecciones legislativas. Las redes se hicieron eco del anuncio:

