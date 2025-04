Rodrigo de Loredo, el radical que coquetea entre criticar y no al Gobierno, presentarse por el PRO y por la Libertad Avanza en las próximas elecciones en Córdoba, tiene sí un enemigo: el gobernador provincial Martín Llaryora.

Y por ello salió a pegarle en un spot insólito. Allí, De Loredo aclara: "Mi querido Llaryora, no se dice ‘el gobernador me tiene cansado con los aumentos de impuestos’, sino que se dice con "Me tenés las glándulas sexuales pares ubicadas en la bolsa escrotal aplastadas contra una vajilla plana de tipo cerámica".



¡Y la actuación, mamita" Las redes lo hicieron meme: