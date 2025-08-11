Mientras el presidente Javier Milei impulsa una campaña sucia contra Axel Kicillof y el peronismo, los propios candidatos libertarios exponen la debilidad electoral del oficialismo nacional.

Así lo dejó en evidencia Gonzalo Cabezas, primer candidato a senador provincial por La Libertad Avanza en la Cuarta Sección, al encabezar un acto de campaña en Chivilcoy.

"Me prepararon un pequeño texto", dijo Cabezas al hacer uso de la palabra, y sin inmutarse y con total normalidad, comenzó a leer lo que otros le escribieron.