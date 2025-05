Así como se cruzó con el dueño de La Derecha Diario y vivió un momento de tensión, en esta oportunidad Ramón Indart pudo mostrarse más relajado al escuchar la inesperada revelación de la diputada Paula Oliveto.

La diputada nacional de la Coalición Cívica, que es candidata de esa fuerza para disputar las elecciones a legisladores del 18 de mayo, estuvo como invitada en el programa Opinión Pública de canal 9.

Al hablar de los ataques que lanzan los trolls libertarios desde las redes sociales, soltó: “A mi no sabes las cosas que me ponen, decí que yo ya estoy superada. Que soy la POKEBOLA y no se cuantas cosas mas".

Ante la risa de Indart, Oliveto agregó: "Pero yo le quiero decir a los que agreden en twitter que se compren una vida".