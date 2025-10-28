"MAHA": el inesperado ida y vuelta de Trump y Grabois en las redes sociales

El inesperado intercambio se generó por el comentario del presidente Donald Trump, quien replicó una publicación de Eric Daugherty, subdirector de noticias de un medio estadounidense llamado Florida’s Voice.

"El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña del partido de Javier Milei es el presidente Donald Trump", escribió Daugherty

Su tuit, en el cual se refería al triunfo de La Libertad Avanza, fue comentado por el propio Donald Trump. .

Ante ese comentario de Trump, el diputado electo de Fuerza Patria sumó un nuevo posteo: "MAHA".