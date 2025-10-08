Pedro Rosemblat no tuvo filtros en su transmisión en Gelatina y lanzó picantes comentarios sobre la actualidad que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

A partir de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por la provincia de Buenos Aires, y la evidente crisis provocada por la situación económica, lanzó: "El proyecto político de Milei está muerto, está terminado". "Aquello por lo que llegó no lo va a poder cumplir", remarcó.

Luego marcó, ya fue subiendo de tono: "Ni la refundación ni la libertad arrasa, ni el último clavo en el cajón...te los metés uno por uno, los clavos en el orto".