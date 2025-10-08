Sin filtros
"Los clavos te los metés en el orto" y "el proyecto de Milei está muerto": las explosivas frases de Pedro Rosemblat
"El proyecto político de Milei está muerto, está terminado", aseguró el conductor de Gelatina al analizar la crisis que enfrenta el gobierno libertario.
Pedro Rosemblat no tuvo filtros en su transmisión en Gelatina y lanzó picantes comentarios sobre la actualidad que atraviesa el gobierno de Javier Milei.
A partir de la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por la provincia de Buenos Aires, y la evidente crisis provocada por la situación económica, lanzó: "El proyecto político de Milei está muerto, está terminado". "Aquello por lo que llegó no lo va a poder cumplir", remarcó.
Luego marcó, ya fue subiendo de tono: "Ni la refundación ni la libertad arrasa, ni el último clavo en el cajón...te los metés uno por uno, los clavos en el orto".