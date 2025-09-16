Milei quiso salir a demostrar algo de integridad tras la tremenda paliza electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires, pero parece que no convenció a nadie.

El presidente, con un tono mucho más tranquilo y menos efervescente, salió a anunciar el Presupuesto 2026 (luego de dos años sin el mismo) el cual será debatido en el Congreso.

Básicamente, nada cambiará. El mandatario no se cansó de "equilibrio fiscal" y anunció una serie de "aumentos" (si así se los puede llamar) de un porcentaje minúsculo para jubilaciones, salud, discapacidad y educación: casualmente los puntos en los que más se lo critica.

Pero en las redes hizo mella otra frase de Milei que ya repite hasta el hartazgo en cada oportunidad que tiene: "Lo peor ya pasó". Estas palabras, pronunciadas en diferentes oportunidades por el mandatario argentino, causaron una ola de reacciones y memes en las redes.