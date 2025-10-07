La maldad de Internet
¿Libertario promedio? El descargo de este militante de Milei que se hizo viral en las redes
Antes del bochornoso espectáculo de Milei en el Movistar Arena las cámaras de televisión entrevistaron, entre otros, a este militante y las redes lo hicieron viral enseguida asegurando que se trata del votante libertario promedio.
Las redes sociales explotaron con este militante libertario que habló ante las cámaras de televisión previo al show paupérrimo y vergonzoso del presidente Milei.
El joven se mostró con un discurso completamente calcado a los videos de TikTok oficiales y expresó: "Estos kirchneristas no van a ganar nunca", entre otras tantas cosas.
Las redes inmediatamente reaccionaron y lo viralizaron.