Ya hay clima de elecciones en Argentina. Javier Milei celebra en Córdoba con un festival llamado Derecha Fest, y hay un contra festejo, Pueblada Fest .

Luis Majul luce nervioso en la pantalla de LN+ porque el Gobierno no puede controlar el dólar, en las redes hay burlas al Gordo Dan porque se quedó afuera de las listas libertarias, y Axel Kicillof ofreció una nota en C5N en la que habló de la unidad del peronismo.

El stream de Kamikaze salió a preguntarle a la gente por las calles de Merlo, conurbano bonaerense, qué opinión tiene del presidente.

Y esta mujer dio la nota con sus respuestas. “Voy a ir a votar pero no sé todavía quién”, admitió. Y en seguida avisó: “A Milie no. Lo voté a Milei y ahora no me convence” -¿Por qué?, preguntó la cronista. “Porque no llego a fin de mes”, respondió la señora.

¿Qué te convenció de votar a Milei? Y contestó, resignada: ''Le hice caso a mi hijo de 13 años y voté a Milei, ahora no tenemos para comer''.

“Mi hijo sabe mucho de política…”, dijo al final.